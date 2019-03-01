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Kraliçe Elizabeth Filmi Gösterildi
01 Mart 2019 Cuma Saat 12:20

Kraliçe Elizabeth Filmi Gösterildi

Sivil toplum örgütleri, hayır amaçlı dernek ve kuruluşlar ile ihtiyaçlı bireylere katkı sağlamak amacıyla Cinematheque Geceleri düzenleniyor.Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu'nda yer alan Cinematheque Geceleri kapsamında, yak

Sivil toplum örgütleri, hayır amaçlı dernek ve kuruluşlar ile ihtiyaçlı bireylere katkı sağlamak amacıyla Cinematheque Geceleri düzenleniyor.Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu’nda yer alan Cinematheque Geceleri kapsamında, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarihteki en güçlü kadın liderlerden biri olan Kraliçe 1.Elizabeth’in hayatını anlatan Kraliçe Elizabeth filmi gösterildi…

Etkinliğe, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Ombudsman Emine Dizdarlı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin eşi Esin Başçeri de katıldı.Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Fatma Özok ile iş insanı Işın Ramadan Cemil’in organize ettiği Cinematheque Geceleri üç haftada bir tekrarlanacak…

Gecede sinemaseverlerin yapacağı bağışlarla farklı sivil toplum örgütleri hayır kuruluşları dernek ve ihtiyaçlı bireylere katkı yapılacak.Dün akşam gerçekleşen gösterimden elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfına bağışlandı…

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