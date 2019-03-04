Özersay Abu Dhabi’De Temaslarını Sürdürüyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Abu Dhabi’de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Afganistan

Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü.

IIT Dışişleri Bakanları Konsey toplantısı için Abu Dhabi’de bulunan Özersay, gerçekleştirdiği ikili temaslarıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “vizyonumuzu, uluslararası toplumdan beklentilerimizi anlattık. Ayrıca örgüt içerisinde çok saygın bir konuma sahip olan İİT Genel Sekreteri sn. Al-Othaimeen’e de ülkemize dair son duruma ilişkin bilgi verdik” dedi.

Özersay şunları kaydetti:

“Son bir yıldır uluslararası alanda devam eden yoğun temaslarımız sonucunda son derece iyi ilişkiler geliştirdiğimiz isimlerden sadece bazıları. Bu görüşmeler burada Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de yaptığımız diplomatik temasların sadece bir bölümü.

Uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk Halkının görünürlüğünü artırmak ve sesimizi duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

