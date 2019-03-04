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Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı
03 Mart 2019 Pazar Saat 13:46

Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı

Akçay-Zümrütköy yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bir bekle birlikte 3 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu akşam saat 20:00 sıralarında, Zümrütköy - Akçay Anayolu üzerinde, Õzdem Al

Akçay-Zümrütköy yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bir bekle birlikte 3 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu akşam saat 20:00 sıralarında, Zümrütköy – Akçay Anayolu üzerinde, Õzdem Altınelli , 295 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LU 980 plakalı araç ile Zümrütköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nazım Efe yönetimindeki FC 304 plakalı araç ile çarpışmışması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu FC 304 plakalı araç sürücüsü 42 yaşındaki Nazım Efe ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Münevver Efe ve 4 aylık Özmen Efe yaralandı.
Yaralılar kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

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Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı Haberi

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