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- Akıncı: Kıbrıs Türk Halkının Siyasi Eşitliği Esastır
- Akıncı: Kıbrıs Türk Halkının Siyasi Eşitliği Esastır
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Akıncı: Kıbrıs Türk Halkının Siyasi Eşitliği Esastır
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gevşek federasyonun özünün federal yetkiler bakımından merkezin değil iki kurucu Devlet’in yani kanatların daha çok yetki ile donatılması anlamına geldiğini söyledi.
Akıncı CNN Türk’de yayınlanan 5 N1K programında “ gevşek federasyon” ile ilgili soruları yanıtladı.
Akıncı, Gevşek federasyon yada diğer bir tanımla desentarilize federasyon kavramının özünün federal yetkiler bakımından merkezin değil iki kurucu Devlet’in yani kanatların daha çok yetki ile donatılması anlamına geldiğini söyledi.
Gerek kendisinin döneminde gerekse önceki müzakere dönemlerinde merkezin yetkiler bakımından daha az kurucu devletler bakımından daha çok yetki ile donatılmasının Kıbrıs Türk tarafının geleneksel tezi olduğunu kaydeden Akıncı, Rum tarafının sürekli olarak buna karşı çıktığını merkezin daha çok yetki ile donatılmasını istediğini belirtti.
Rum Lider Anastasiadis’in son dönemlerde bir U dönüşü yaparak artık merkezin daha güçlü değil daha zayıf olmasını iki kurucu devletin daha çok yetki ile donatılması fikrini gündeme getirdiğini ifade eden Akıncı, kendisinin ilk andan itibaren bu fikre kapalı olmadığını esasen bunun öteden beri kendilerinin talebi olduğunun altını çizdiğini söyledi.
Akıncı, “ Rum Lider evet kanatlara kurucu Devletlere daha çok yetki verelim derken geri kalan merkeze ait yetkilerde bırakınız biz karar verelim demeye getiriyor. Yani Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin bir parçası olan etkin katılımını kararlarda sadece söz değil oy hakkının da olması ilkesini görmezden gelmeye çalışıyor. Bu tabi ki kabul edilebilir bir durum değildir. Merkezde bırakılacak yetkiler hangi içerikte olursa olsun ve ne kadar daraltılırsa daraltılsın federal bir yapılanmada Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği esastır ve kararlara etkin katılım esastır. Bu yıllardan beri BM parametresi haline gelmiştir”dedi.
Daha önce de kendisine ada’ya barış gelecek mi şeklinde soru sorulduğunun anımsatılıması ve şimdi ki düşüncesinin ne olduğunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, “adaya barış çözüm gelecekmi sorusuna karşılık gelmeliir cevabını vermiştim. Çünkü gelecekmi bunu tek başıma yanıtlayacak durumunda değilim” dedi.
Akıncı “ Kıbrıslı Türk ve Rumlar çok daha iyi bir geleceği birlikte kurabilirler ve Kıbrıs bir bütün olarak Türkiye’ye dost bir coğrafya haline dönüşür. Türk-Yunan münasebetleri daha iyiye gider Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkilerine de yardımcı olur. Doğu Akdeniz enerji açısından bir gerginlik alanı bir çatışma alanı olmak yerine bir işbirliği hafızasına dönüşebilir. Eğer söylendiği gibi Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın sularında ciddi oranda doğal gaz bulunacaksa bunun en akılcı en kestirme en pratik en ucuz yol olarak Türkiye üstünden Avrupa’ya Türkiye ve Yunanistan üstünden Avrupa’ya sevk edilmesi herkesin kazançlı çıkabileceği bir formul haline gelir.” Dedi.
Kıbrıslı Türk ve Rumların çok daha iyi bir gelecceği birlikte kurabileceğini kaydeden Akıncı,çözümün sayılamayacak kadar çok yararı olduğunu söyledi.
Akıncı, “ Rum tarafının arkası sıvazlanmaya devam edilirse korkarıkm ki Kıbrıs’da çözüm ve barış arayışları daha sonralara başka baharlara itilebilecektir. Ben bunun böyle olamsını istemiyorum akıl yolunda mantık yolunda uzlaşma yolunda tüm tarafların kazançlı çıkabilceği senaryollarda buluşmanın herkes için yararlı olduğu düşüncesindeyim o nedenle de istikrarlı bir şekilde bu politikamı sürdürmeye çalışlıyorum”dedi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans