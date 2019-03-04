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Erdoğan: Yavuz Gemisi De Akdeniz’De Sondaj Çalışmalarına Başlayacak
03 Mart 2019 Pazar Saat 13:47

Erdoğan: Yavuz Gemisi De Akdeniz’De Sondaj Çalışmalarına Başlayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz gemisinin yakında Akdeniz’de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Rize’de düzenlediği mitingde yaptığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz gemisinin yakında Akdeniz’de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Rize’de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz’deki doğalgaz çalışmalarına da değindi…

Hâlen Akdeniz’de petrol arama faaliyetini sürdüren Fatih sondaj gemisinden sonra, adını ‘Yavuz’ olarak belirledikleri ikinci sondaj gemisinin de geldiğini ve şu anda bakım ve kontrol çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz gemisinin de yakında Akdeniz’de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

Yavuz sondaj gemisinin, aynı standartlara sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biri olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak, Doğu Akdeniz’deki ve Karadeniz’deki doğal gaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız’ dedi.

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