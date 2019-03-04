4 Mart 2019 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yunanistan Savunma Bakanı’ndan Türkiye Açıklaması
03 Mart 2019 Pazar Saat 13:47

Yunanistan Savunma Bakanı’ndan Türkiye Açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, "Türkiye ile güven arttırıcı önlemlere yönelik çözüm sağlamak amacıyla, iki tarafın temsilcilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı." dedi. Apostolakis, bu yıl 4'üncüs

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, “Türkiye ile güven arttırıcı önlemlere yönelik çözüm sağlamak amacıyla, iki tarafın temsilcilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.” dedi.
Apostolakis, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu’ndaki “Savunma ve Ekonomi” panelinde konuştu.

Kuzey Makedonya’nın NATO üyesi olmasını değerlendiren Apostolakis, “Kuzey Makedonya’nın NATO üyeliği bizim milli çıkarlarımıza uygun.” dedi.
Apostolakis, Türkiye ile özellikle Akdeniz’de bazı sorunlarla karşılaştıklarını dile getirerek, “Gerilimi engellemeye yönelik çabalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Başbakan Çipras’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşmasında bu konular konuşuldu. Türkiye ile güven arttırıcı önlemlere yönelik çözüm sağlamak amacıyla, iki tarafın temsilcilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.” diye konuştu.

Ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği gibi birliklerin de üyesi olduğunu anımsatan Apostolakis, Yunan ordusunun modernizasyonu için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Yunanistan Savunma Bakanı’ndan Türkiye Açıklaması Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Yunanistan Savunma Bakanı’ndan Türkiye Açıklaması
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, "Türkiye ile güven arttırıcı önlemlere yönelik çözüm sağlamak amacıyla, iki tarafın temsilcilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı." dedi. Apostolakis, bu yıl 4'üncüs...
Pakistan-Hindistan Arasında Tren Seferleri Yeniden Başlıyor
Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit, Hindistan-Pakistan arasında perşembe günü durdurulan Samjhota Ekspresi seferlerinin, pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu. Lahor kentinde basına açıklama yapan Raşit, Samjhota Ekpresinin p...
Kocias’Tan, Doğu Akdeniz’de Enerji Alanındaki Gelişmelere İlişkin Açıklama
Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Doğu Akdeniz'de enerji alanındaki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Nikos Kocias, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olm...
Forbes Türkiye, “en Zengin 100 Türk” Listesini Açıkladı
Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci sırada yer aldı.Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini aç...
Peru’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem
Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'da merkez üssü Azangaro'nun 9 kilometre kuzeybatısı olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 258 kilometre altı...
Pompeo’dan Güney Çin Denizi Çıkışı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkesinin, Güney Çin Denizi'nin her türlü sefere açık kalmasının temin edilmesine bağlılığını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin, Güney Çin Denizi'nin her türlü sefere...
Beyaz Saray’Dan Erdoğan-Kushner Görüşmesine İlişkin Açıklama
Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner...
‘pakistan’ın Amacı Savaşacak Pozisyona Düşmemek’
Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Hindistan'la yükselen gerilim karşısında sürekli olarak diyalog yolunu aradıklarını belirterek, "Savaş, siyasetin bittiği yerde başlar. Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona d...
Trump-Kim Zirvesinin 2. Günü Başladı
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderle...
Endonezya’da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Batı Sumatra eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Batı Sumatra eyaletine bağlı Pasaman bölgesinin 38 kilometre kuze...
Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Başladı
Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde ilk kez ana vatanı çevreleyen üç denizde eş zamanlı tatbikat düzenlendi. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" isimli tatbikatta 103 gemi görev alıyor. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Prog...
Cammu Keşmir’de Savaş Uçağı Düştü
Pakistan ordusundan, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğü açıklandı. Hindistan medyası ise Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans