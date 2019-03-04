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Forbes Türkiye, “en Zengin 100 Türk” Listesini Açıkladı
Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Forbes’in “En Zengin 100 Türk” listesinde birinci sırada yer aldı.Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı.
119 kişiden oluşan Forbes 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayıtlara geçti. Listede yer alan dolar milyarderleri Forbes Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak global milyarderler listesinde de yer alacaklar.
Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın “en zengini” Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar paylaştı.
Bu yıl 11 isim FORBES 100’de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isim bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in varisleri ile 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç ve Aylin Koç Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman FORBES 100 tarihinin en genç isimleri olarak yer alıyor.
29 dolar milyarderin altısı servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler arasında bulunuyor.Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri olması ve döviz gelirleri bulunması.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Forbes Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven şunları kaydetti:
“Bu yılki listemiz şu ana kadarkilerin en merak edileni oldu. Zira 2018’in ikinci yarısında yaşadığımız döviz dalgalanmaları, bölgede, Avrupa’da ve genel olarak dünyadaki politik ve finansal krizler üst üste eklendiğinde, iş dünyası oldukça türbülanslı bir dönemden geçiyor. Pek çok kişinin ‘listede ciddi düşüş’ beklentisine rağmen acıklı bir tablo, yerle bir olan servetler, büyük batışlar yok. Evet makro rakamlarda yani toplamda geçen yıla göre 21,5 milyar dolar servet düşüşü var ve 119 kişinin 101’inin serveti azaldı. Ancak listenin detayları bize iş dünyasının genel olarak bu zor ortama karşı iyi bir direnç gösterdiğini, sebatla tutunduğunu, kendine yeni iş alanları, pazarlar yaratabildiğini, özetle bu riskleri azaltacak önlemler almayı başardığını ve bu sıkıntılı dönemde yoluna devam edebildiğini gösteriyor.”
Forbes Türkiye’nin açıkladığı “Forbes 100” listesinde ‘dolar milyarderi’ olarak yer alan 29 isim, Forbes ABD’nin çok yakında açıklayacağı “Global Milyarderler” listesinde Türkiye’yi temsil edecek.
Bu yıl Forbes 100’de 29 dolar milyarderi var. Geçen yıl bu sayı 40 idi. Bu yıl listede 28 kadın bulunuyor. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,7. En zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel.
LİSTE
2019 Sırası İSİM Şirket 2019 Serveti
1 Erman Ilıcak Rönesans Holding 3.800
2 Murat Ülker Yıldız Holding 3.700
3 Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2.100
3 Osman Kibar Samumed 2.100
5 Ferit Şahenk Doğuş Holding 2.000
5 Semahat Arsel Koç Holding 2.000
7 Ahmet Çalık Çalık Holding 1.900
7 Filiz Şahenk Doğuş Holding 1.900
7 Rahmi Koç Koç Holding 1.900
10 Melih Abdulhayoğlu Comodo 1.800
10 Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 1.800
12 Nihat Özdemir Limak Holding 1.700
12 Sezai Bacaksız Limak Holding 1.700
12 Suna Kıraç Koç Holding 1.700
15 Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.600
15 Hamdi Ulukaya Chobani Yoghurt 1.600
15 Turgay Ciner Park Holding 1.600
18 Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.500
19 Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem 1.400
20 Murat Vargı MV Holding 1.300
21 Eren Özmen Sierra Nevada Corp. 1.200
21 Fatih Özmen Sierra Nevada Corp. 1.200
21 Fuat Tosyalı Tosyalı Holding 1.200
21 Mustafa Küçük LC Waikiki 1.200
25 Ayhan Tosyalı Tosyalı Holding 1.100
25 Deniz Şahenk Doğuş Holding 1.100
25 Fatih Tosyalı Tosyalı Holding 1.100
25 Hamdi Akın Akfen Holding 1.100
25 Mehmet Nazif Günal MNG Holding 1.100
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans