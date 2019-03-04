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Gaü, Rahat Kazandı (75-52)
KKTC Basketbol büyük erkekler ligi 8.hafta son maçında GAÜ, konuk ettiği Soyerspor’u ilk devredeki etkili oyunu 75-52 mağlup etmeyi başardı. GAÜ’de Emre 21, Batuhan ise 19 sayı ile takımlarının galibiyetinde başrolü oynarken, Attila topladığı 11 Ribaunt ile takımının galibiyetine katkı koydu.
Yer: Ertuğrul Apakan Spor Salonu
Hakemler: Ahmet Maslakçı, Tugay Yazgan, Bahar Mevlit
GAÜ: Can, Mehmet, Çağakan, Erdem, Attila, Mustafa, Tufan, Uraz, Bert, Halit, Emre, Batuhan
Soyerspor: Çağın, Joshua, Celal, İsa, Elekpa, Atahan, Abasi, Behiç, Mustafa, Jonathan, Ümit, Hasan
Periyotlar: 1., 2., 3., 4.
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi GAÜ oldu ve hücumda sayı üretirken, savunmada rakibini durdurmayı başardı ve bu periyotu 21-8 önde tamamladı. 2.periyotta da üstün oyununu sürdüren GAÜ, özellikle Emre ve Batuhan’ın sayıları ile farkı açarak ilk devreyi 42-21 önde tamamladı. 2.devrede oyunu dengeleyen Soyerspor, Elekpa ve Behiç ile oyuna tutunmaya çalışsa da farkı eritmeyi başaramadı ve GAÜ final periyotuna 59-39 önde girdi. Son periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan GAÜ, rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve özellikle ilk devredeki etkili oyunu maçtan 75-52 galip ayrılmayı başardı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans