Benli, Piste Çıkıyor

Balkan Masterler Salon Şampiyonası bugün ve yarın İstanbul’da yapılacak. Şampiyonaya ülkemiz master atletlerinden Ayten Benli de katılacak.

Avrupa ve Dünya Masterler Federasyonu standartları doğrultusunda yapılmakta olan Şampiyonaya 10 Balkan ülkesinden 468 sporcu katılacak. Şampiyonaya ülkemiz master atletlerinden Ayten Benli de katılacak. Ayten Benli iki gün sürecek yarışmada 60 metre, 200 metre, 3 Adım atlama ve Uzun atlama branşlarında yarışacak.