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Gazimağusa Devlet Hastanesi’Ne Anlamlı Bağış
03 Mart 2019 Pazar Saat 13:48

Gazimağusa Devlet Hastanesi’Ne Anlamlı Bağış

Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk Projesi” kapsamında toplanan meşrubat kutularının değerlendirilmesiyle elde edilen gelirle alınan tıbbı cihazlar, bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne teslim edildi. Yeşil Barış Hareketi Baş

Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk Projesi” kapsamında toplanan meşrubat kutularının değerlendirilmesiyle elde edilen gelirle alınan tıbbı cihazlar, bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne teslim edildi.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç, 2014 yılında başlatılan Teneke Çocuk Projesi’yle alüminyum meşrubat kutularının toplanarak geri dönüşüme gönderilerek elde edilen gelirle, hastanelerin çocuk bölümlerine katkı sağlamaya çalışıldığını ifade etti.
Amaçlarının geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak olduğuna işaret eden Aytaç, projenin 23 belediye ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı adına konuşan Refik Hazır da, Gazimağusa Belediyesi olarak böylesi önemli bir projeye katkı koymaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her Daim Dostlar Grubu adına konuşan Yusuf Şentuğ da, doğayı korumak ve hastanelere katkı sağlamak adına gerçekleştirilen bir projeye katkı koymaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nil Ergün Eledağ ise, sivil toplum örgütleri olarak topluma örnek olacak bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, yapılan katkıya teşekkür etti.

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Gazimağusa Devlet Hastanesi’Ne Anlamlı Bağış Haberi

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Gazimağusa Devlet Hastanesi’Ne Anlamlı Bağış
Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk Projesi” kapsamında toplanan meşrubat kutularının değerlendirilmesiyle elde edilen gelirle alınan tıbbı cihazlar, bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne teslim edildi. Yeşil Barış Hareketi Baş...
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