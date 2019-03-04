Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında bu yıl 27.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali devam ediyor.

23 Şubat’ta Ses Yarışmasının ön elemesiyle baslayan 27. Uluslararasi Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında bugün Resim Çizme Yarışması yapıldı.

Yarışmaya katılan çocuklar resim çizmeyi çok sevdiklerini belirterek, yarışma sırasında büyük heyecanla resim çizdiklerini belirttiler.

Festival programı15 Mart’ta Ses Buluşması Yarışması’nın Finalinin yapılmasının ardından, 8 Nisan’da Kültürel Bilgi Yarışması, 13 Nisan’da tarih Avcıları yarışması, 21 Mayıs’ta Uçurtma Şenliği, 25 Mayıs’ta Resim ve Mektup Yarışmaları Ödül Töreni ve Sergileri, 27 Mayıs’ta Dans Buluşması, 29 Mayıs’ta Mağusa Kültür Derneği Kültürümüzü yaşatalım Sergisi, 31 Mayıs’ta Yürüyüş, Gösteri ve Konser etkinliklerinin yapılmasıyla sona erecek.

BRT/..