4 Mart 2019 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali
03 Mart 2019 Pazar Saat 13:48

Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında bu yıl 27.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali devam ediyor. 23 Şubat’ta Ses Yarışmasının ön elemesiyle baslayan 27. Uluslara

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında bu yıl 27.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali devam ediyor.

23 Şubat’ta Ses Yarışmasının ön elemesiyle baslayan 27. Uluslararasi Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında bugün Resim Çizme Yarışması yapıldı.
Yarışmaya katılan çocuklar resim çizmeyi çok sevdiklerini belirterek, yarışma sırasında büyük heyecanla resim çizdiklerini belirttiler.

Festival programı15 Mart’ta Ses Buluşması Yarışması’nın Finalinin yapılmasının ardından, 8 Nisan’da Kültürel Bilgi Yarışması, 13 Nisan’da tarih Avcıları yarışması, 21 Mayıs’ta Uçurtma Şenliği, 25 Mayıs’ta Resim ve Mektup Yarışmaları Ödül Töreni ve Sergileri, 27 Mayıs’ta Dans Buluşması, 29 Mayıs’ta Mağusa Kültür Derneği Kültürümüzü yaşatalım Sergisi, 31 Mayıs’ta Yürüyüş, Gösteri ve Konser etkinliklerinin yapılmasıyla sona erecek.

BRT/..

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali
Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında bu yıl 27.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali devam ediyor. 23 Şubat’ta Ses Yarışmasının ön elemesiyle baslayan 27. Uluslara...
Beşparmaklar Tiyarto Festivali “Deli” Adlı Oyunla Başladı
Çatalköy Belediyesi’nin dokuzuncusunu düzenlediği ve ilk defa uluslararası boyutta gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali, Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” adlı oyunuyla başladı. “Artık yüzü gülmeli. Çünk...
Folk-Der’İn Bu Hafta Sonu Yapacağı Etkinlik Ertelendi.
Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) gençlik kolu Genç Folk-Der’in, lösemi tedavisi gören Demir Müezzinler’in tedavisine katkı için hafta sonu düzenleyeceği etkinlikler, yasal prosedürün tamamlanamaması nedeniyle ertelendi. Lefkoşa ...
Ödüller 2 Mart’Ta Fotoğraf Söyleşisinde Açıklanıyor
Eski gazetecilerden, işadamı ve Kıbrıslı Türk fotoğrafçı Öztan Özatay, ölümünün 11. yıldönümünde gelenekselleşen fotoğraf yarışmasıyla anılıyor. Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi organizatörü Buket Özatay ta...
9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü Ertelendi
9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü, 10 Mart’a ertelendi. Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, bu yıl 3 Mart Pazar günü yapılması planlanan yürüyüşün hava şartlarının elverişsiz, sağanak ve gökgürültülü o...
Siyad En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Hazar Ergüçlü’Nün!
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2018 yılı Türkiye Sinemasının “En İyileri”, 51. SİYAD Ödül Töreni’nde açıklandı; Ahlat Ağacı, En İyi Film Ödülü başta olmak üzere toplam altı ödülle öne ...
9.hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan “9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali”, 9-10 Mart tarihlerine ertelendi. Belediyeden verilen bilgiye gör...
Kraliçe Elizabeth Filmi Gösterildi
Sivil toplum örgütleri, hayır amaçlı dernek ve kuruluşlar ile ihtiyaçlı bireylere katkı sağlamak amacıyla Cinematheque Geceleri düzenleniyor.Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu'nda yer alan Cinematheque Geceleri kapsamında, yak...
Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali Başlıyor
Gazimağusa Çocuk Festivali, Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali adıyla dünya çocuklarını ve gençlerini da kucaklayacak. Festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ...
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 4 Gün Kapalı Olacak
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bakım ve ilaçlama nedeniyle, yarından itibaren 4 gün kapalı olacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müzenin, içerisinde yer alan eserlerin bakım ve ilaçlama çalışmala...
Bahar Dönemi Kursları İçin Kayıt İşlemleri Bugün Başlıyor
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğiyle düzenlenen bahar dönemi kursları için kayıt işlemleri bugün başlıyor. LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Dış İlişkiler Birimi tarafından kabul ed...
İskele Belediye Tiyatrosu’Nun Yeni Oyunu 22 Şubat’Ta Yenierenköy’De Sahneleniyor
İskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu, “Şerefine İnsanoğlu” adlı yeni oyunuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun, ilk kez 22 Şu...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans