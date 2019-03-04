4 Mart 2019 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Beşparmaklar Tiyarto Festivali “Deli” Adlı Oyunla Başladı
03 Mart 2019 Pazar Saat 13:48

Beşparmaklar Tiyarto Festivali “Deli” Adlı Oyunla Başladı

Çatalköy Belediyesi’nin dokuzuncusunu düzenlediği ve ilk defa uluslararası boyutta gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali, Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” adlı oyunuyla başladı. “Artık yüzü gülmeli. Çünk

Çatalköy Belediyesi’nin dokuzuncusunu düzenlediği ve ilk defa uluslararası boyutta gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali, Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” adlı oyunuyla başladı.
“Artık yüzü gülmeli. Çünkü başka dünya yok!” sloganıyla gerçekleştirdiği Festival, dün başladı.

Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festivalde 13 farklı tiyatro ekibi, toplamda 17 oyun sergileyecek.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, bu yıl 9. gerçekleştirilecek festivalin ilk defa uluslararası nitelikte düzenleneceğini belirtti.
Atik, etkinliğe katı koyan herkese teşekkür etti.
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da, Çatalköy Belediyesi’nin yerel tiyatroların güçlendirilmesi ve tiyatronun halkla sağlıklı bir şekilde buluşturulup ileriye taşınması misyonuyla yola çıktıklarını kaydetti.
Hulusioğlu, bu yıl festivale uluslararası boyut katarak ülkenin tanıtımıyla ilgili bir misyon üstlenmek hedefi koyduklarını ve bu yılki programı o doğrultuda yaptıklarını söyledi.

Festivalin açılışında sahnelenen Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu ekibinin Kubilay Erdelikara’nın yönetmenliğinde, gündelik yaşantıların ne kadar tutkulu ve yıkıcı olduğunu anlatan “Deli” adlı oyununun sonunda Maltepe Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni, “Deli” oyununun yönetmeni ve başrol oyuncusu Kubilay Erdelikara’nın doğum günü olması sebebiyle sahnede pasta kesilerek seyirciyle birlikte kutlama yapıldı. Gece, tiyatro ekibi ve sponsorlara plaket takdimiyle sona erdi.

Tüm oyunların bilet ve bilgisi için Çatalköy Belediyesi’ne 0392 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. Bilet fiyatları 10 Türk Lirası, öğrenciye ise 5 Türk Lirası olarak belirlendi.

TAK/..

Bu haber toplam 123 defa okunmuştur
Beşparmaklar Tiyarto Festivali “Deli” Adlı Oyunla Başladı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali
Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında bu yıl 27.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali devam ediyor. 23 Şubat’ta Ses Yarışmasının ön elemesiyle baslayan 27. Uluslara...
Beşparmaklar Tiyarto Festivali “Deli” Adlı Oyunla Başladı
Çatalköy Belediyesi’nin dokuzuncusunu düzenlediği ve ilk defa uluslararası boyutta gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali, Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” adlı oyunuyla başladı. “Artık yüzü gülmeli. Çünk...
Folk-Der’İn Bu Hafta Sonu Yapacağı Etkinlik Ertelendi.
Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) gençlik kolu Genç Folk-Der’in, lösemi tedavisi gören Demir Müezzinler’in tedavisine katkı için hafta sonu düzenleyeceği etkinlikler, yasal prosedürün tamamlanamaması nedeniyle ertelendi. Lefkoşa ...
Ödüller 2 Mart’Ta Fotoğraf Söyleşisinde Açıklanıyor
Eski gazetecilerden, işadamı ve Kıbrıslı Türk fotoğrafçı Öztan Özatay, ölümünün 11. yıldönümünde gelenekselleşen fotoğraf yarışmasıyla anılıyor. Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi organizatörü Buket Özatay ta...
9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü Ertelendi
9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü, 10 Mart’a ertelendi. Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, bu yıl 3 Mart Pazar günü yapılması planlanan yürüyüşün hava şartlarının elverişsiz, sağanak ve gökgürültülü o...
Siyad En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Hazar Ergüçlü’Nün!
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2018 yılı Türkiye Sinemasının “En İyileri”, 51. SİYAD Ödül Töreni’nde açıklandı; Ahlat Ağacı, En İyi Film Ödülü başta olmak üzere toplam altı ödülle öne ...
9.hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan “9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali”, 9-10 Mart tarihlerine ertelendi. Belediyeden verilen bilgiye gör...
Kraliçe Elizabeth Filmi Gösterildi
Sivil toplum örgütleri, hayır amaçlı dernek ve kuruluşlar ile ihtiyaçlı bireylere katkı sağlamak amacıyla Cinematheque Geceleri düzenleniyor.Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu'nda yer alan Cinematheque Geceleri kapsamında, yak...
Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali Başlıyor
Gazimağusa Çocuk Festivali, Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali adıyla dünya çocuklarını ve gençlerini da kucaklayacak. Festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ...
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 4 Gün Kapalı Olacak
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bakım ve ilaçlama nedeniyle, yarından itibaren 4 gün kapalı olacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müzenin, içerisinde yer alan eserlerin bakım ve ilaçlama çalışmala...
Bahar Dönemi Kursları İçin Kayıt İşlemleri Bugün Başlıyor
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğiyle düzenlenen bahar dönemi kursları için kayıt işlemleri bugün başlıyor. LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Dış İlişkiler Birimi tarafından kabul ed...
İskele Belediye Tiyatrosu’Nun Yeni Oyunu 22 Şubat’Ta Yenierenköy’De Sahneleniyor
İskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu, “Şerefine İnsanoğlu” adlı yeni oyunuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun, ilk kez 22 Şu...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans