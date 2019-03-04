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Beşparmaklar Tiyarto Festivali “Deli” Adlı Oyunla Başladı
Çatalköy Belediyesi’nin dokuzuncusunu düzenlediği ve ilk defa uluslararası boyutta gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali, Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” adlı oyunuyla başladı.
“Artık yüzü gülmeli. Çünkü başka dünya yok!” sloganıyla gerçekleştirdiği Festival, dün başladı.
Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festivalde 13 farklı tiyatro ekibi, toplamda 17 oyun sergileyecek.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, bu yıl 9. gerçekleştirilecek festivalin ilk defa uluslararası nitelikte düzenleneceğini belirtti.
Atik, etkinliğe katı koyan herkese teşekkür etti.
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da, Çatalköy Belediyesi’nin yerel tiyatroların güçlendirilmesi ve tiyatronun halkla sağlıklı bir şekilde buluşturulup ileriye taşınması misyonuyla yola çıktıklarını kaydetti.
Hulusioğlu, bu yıl festivale uluslararası boyut katarak ülkenin tanıtımıyla ilgili bir misyon üstlenmek hedefi koyduklarını ve bu yılki programı o doğrultuda yaptıklarını söyledi.
Festivalin açılışında sahnelenen Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu ekibinin Kubilay Erdelikara’nın yönetmenliğinde, gündelik yaşantıların ne kadar tutkulu ve yıkıcı olduğunu anlatan “Deli” adlı oyununun sonunda Maltepe Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni, “Deli” oyununun yönetmeni ve başrol oyuncusu Kubilay Erdelikara’nın doğum günü olması sebebiyle sahnede pasta kesilerek seyirciyle birlikte kutlama yapıldı. Gece, tiyatro ekibi ve sponsorlara plaket takdimiyle sona erdi.
Tüm oyunların bilet ve bilgisi için Çatalköy Belediyesi’ne 0392 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. Bilet fiyatları 10 Türk Lirası, öğrenciye ise 5 Türk Lirası olarak belirlendi.
TAK/..
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans