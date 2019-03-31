Başbakanlık’ta Basın Toplantısı Düzenlenecek

Başbakanlık’ta bu akşam basın toplantısı düzenlenecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 20.30’da Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ile basın toplantısında son durumla ilgili bilgi verecek.

Açıklamada, basın toplantısına tüm basın mensupları davet edildi.

Basın toplantısı BRT’den canlı olarak verilecek.