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Polis: Mecbur Kalınmadıkça Trafiğe Çıkılmasın
31 Mart 2019 Pazar Saat 00:29

Polis: Mecbur Kalınmadıkça Trafiğe Çıkılmasın

Polis Basın Subaylığı, mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, polis tarafından kapatılan noktalardan ileriye kesinlikle gitmemeleri de istendi. Açıklamada şu ifadelere ye

Polis Basın Subaylığı, mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, polis tarafından kapatılan noktalardan ileriye kesinlikle gitmemeleri de istendi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“ Dün akşamdan beridir tüm bölgelerde sağnak şeklinde devam eden yağışlar nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapatılmıştır. Gece boyunca yağışların sağnak şeklinde devam etmesi beklediğinden dolayı mecbur kalmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmamalarını bir kez daha hatırlatırız.
Şu An İtibariyle Kapalı Yollar

1. Lefkoşa Gazimağusa Anayolunun, Gazimağusa gidiş istikametine göre Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına kapalı bulunmaktadır. İki nokta arasındaki ulaşım, Gazimağusa geliş yönündeki çift şeritli yol üzerinden gidiş ve geliş olarak verilmektedir.
2. Girne – Lekoşa Anayolu, Girne’den geliş yönünde Boğazköy kavşağı ile Gönyeli Çemberi arası trafik akışına kapalı bulunmaktadır. Girne’den Lefkoşa yönüne giden sürücüler için ulaşım Boğazköy – Gönyeli Anayolu üzerinden sağlanmaktadır.

3. Boğazköy – Dikmen Anayolu su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Dikmen – Lefkoşa Anayolu üzerinden sağlanmaktadır.
4. Taşkent köy içinden, Taşkent Piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesine giden dağ yolu taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapalı bulunmaktadır.

Ayrıca, trafikte olacak sürücülerin yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine muhakkak surette uymalarını ve polis tarafından kapatılan noktalardan ileriye kesinlikle gitmemelerini şiddetle tavsiye ederiz. Dağlık bölgelerde seyahat edecek sürücülerin, olası taş ve toprak kayması, oluşması muhtemel sis ve yağış anında görüş mesafesinin azalmasını dikkate alınarak yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica ederiz.

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