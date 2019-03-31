Kanlıköy Ve Gönyeli Barajları Taştı

Başta Taşkent olmak üzere, Güngör ve Değirmenlik ile Girne’nin doğusunda dün geceden sabaha kadar etkili olan yağışlar sellere ve su baskınlarına yol açtı.

Özelikle Sivil Savunma ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu olası can kayıplarının önüne geçilirken, maddi hasar meydana geldi.

Kanlıköy ve Gönyeli barajları da taştı. Ancak şu anda bir tehlike yok.

Akşam saatlerinde TAK’a açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, zarar gören bölgelerde temizleme ve iyileştirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi.

En büyük hasarın meydana geldiği bölge, metrekareye 235 kg yağışın düştüğü Taşkent ile Haspolat oldu.

Taşkent’te dolu nedeniyle 10 ev ve garajın çatısnda hasar meydana geldi, yaklaşık 10 evi de su bastı. En az 4 araçta da hasar meydana geldi.

Taşkent’ten akan dereler, Haspolat’ta bazı evlerin su altında kalmasına yol açtı.

Başbakan Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım Bakanı Erkut Şahali, kaymakamlar ve bazı milletvekilleri bölgede incelemelerde bulundu.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, TAK’a yaptığı açıklamada, su basan 3 evden suyun, belediyeye ait tankerlerle tahliye edildiğini bildirdi.

Yağışların gün boyu sürmesinin çalışmaları aksattığını aktaran Harmancı, Lefkoşa Belediyesi çevre sağlığı ve temizlik ekiplerinin de Haspolat’ta görevde olduğunu belirtti.

Mehmet Harmancı, Haspolat’a suyun 4 koldan geldiğini, bu kollardan iki tanesinin önüne set çekildiğini, bu gece ve yarın aşırı yağış meydana gelmemesi halinde yeni bir su baskını yaşanmasının beklenmediğini bildirdi.

Evlerini su basan, eşyaları su içinde kalan vatandaşlarsa, yetkililerden yardım talep etti.

Taşan dereler, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun Hamitköy ışıkları ile Dağyolu çemberi arasında kalan bölümünü sular altında bıraktı.

Sivil Savunma ekipleri, sele kapılan 4 araca müdahale etti. Sürüklenen araçlarda mahsur kalanlar, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafik akışına kapatılan yol, ilerleyen saatlerde güneydeki iki şeritten ‘tek gidiş-tek geliş” olarak kontrollü olarak açıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, daha önce yaptıkları menfez temizliğinin, daha büyük bir felaketi önlediğini söyledi. Karavezirler, bugün de menfezlerin yeniden temizlendiğini ve akarların açıldığını, ancak gündüz saatlerinde devam eden yağışların, yolun tamamen açılmasını geciktirdiğini kaydetti.

Karavezirler, Değirmenlik sınırları içinde hasar gören konut bulunmadığını, sadece bir işyerini su bastığını aktardı.

Metrekareye yaklaşık 170 kg yağışın düştüğü Girne’nin doğusundaki Beylerbeyi, Çatalköy ve Ozanköy de yağışlardan etkilendi.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, bazı evleri su bastığını, bazı evlerinse bahçe duvarlarının yıkıldığını belirtti. Güneş, iki işyerinin, bodrum kattaki depolarının da su içinde kaldığını aktardı.

Çatalköy yakınlarında derelerin taşması sonucu araçlarında mahsur kalanlarsa ekipler tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinde TAK’a açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, zarar gören bölgelerde temizleme ve iyileştirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

Kanal ve akarların dozerlerle temizlenip açıldığını aktaran Baybars, Taşkent’teki yağışla birlikte taşan derelerin Mesarya’dan Dörtyol yönüne gittiğini ve o bölgede bir sorun yaşanmaması için önlemler alındığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kanlıköy ve Gönyeli barajlarının da son yağışların ardından taştığını, ancak şu anda bir tehlike oluşturmadığını söyledi.

Ayşegül Baybars, 6 kaymakamlık ve merkez kaymakamlığı da dahil olmak üzere, ilgili birimlerin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi ile birlikte koordineli şekilde çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.