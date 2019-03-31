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31 Mart 2019 Pazar Saat 00:29
Boğazköy – Dikmen Anayolu Trafiğe Kapatıldı
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Boğazköy - Dikmen Anayolu yol üzerinde iki noktada oluşan su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Boğazköy – Dikmen Anayolu yol üzerinde iki noktada oluşan su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı.
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