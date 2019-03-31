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Ltb’Den Vatandaşa Tedbirli Olunması Çağrısı
31 Mart 2019 Pazar Saat 00:30

Ltb’Den Vatandaşa Tedbirli Olunması Çağrısı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa halkına herhangi bir olumsuzluk karşısında tedbirli olması uyarısında bulundu. Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışlarda sabahın

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa halkına herhangi bir olumsuzluk karşısında tedbirli olması uyarısında bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışlarda sabahın ilk anlarından itibaren sorun yaşayan bölgelerde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Açıklamada, Gönyeli ve Kanlıköy Barajında meydana gelen taşmanın Lefkoşa’yı olumsuz etkileme ihtimali bulunmaktadır. Özellikle dereye yakın yerlerde yaşayan yurttaşlarımızın bu olası tehlikeye karşı araçlarını dereye yakın yerlerden uzaklaştırmaları ve herhangi bir olumsuzluk veya ihtiyaç halinde Alo 185’ten belediyemize ulaşmaları rica olunur” ifadelerine de yer verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi açıklamasında, ayrıca, şehrin farklı bölgelerinde yoğun yağmurlar nedeniyle olumsuzluk yaşayan tüm Lefkoşalılar Alo 185 hattından 24 saat belediyeye ulaşılabileceği de kaydedildi.

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Ltb’Den Vatandaşa Tedbirli Olunması Çağrısı Haberi

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Ltb’Den Vatandaşa Tedbirli Olunması Çağrısı
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