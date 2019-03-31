Brexit Anlaşması 3’Üncü Kez Reddedildi

İngiliz Parlamentosu, önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddetti. Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti. İngiltere'nin birlikten a