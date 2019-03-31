Ankara’da Yangın Faciası!

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi’nde kağıt toplayan Afganların kaldığı 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangında 11 kişinin de yaralandığını ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.