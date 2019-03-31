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Abd Senatosundan Yeni Türkiye Tasarısı
ABD Senatosuna Türkiye’ye F-35 uçaklarının gönderilmemesine ilişkin yasa tasarısı sunuldu.
ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunuldu.
“NATO’nun Hava Sahasını Koruma Yasası” başlıklı tasarı Senato’ya, Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Lankford, New Hampshire Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen, Kuzey Karolina Senatörü Cumhuriyetçi Thom Tillis ve Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen tarafından sunuldu.
Tasarı, S-400 hava savunma sistemlerini teslim almayacağı Amerikan hükümetince onaylanana kadar Türkiye’ye herhangi bir F-35 uçağının verilmemesini içeriyor.
F-35 bakımı için gerekli herhangi bir fikri mülkiyet ve verinin verilmemesinin talep edildiği tasarıyla, bu uçaklarla ilgili Türkiye’de herhangi bir depolama tesisinin kurulmaması da isteniyor.
Tasarıda, “Başkan, Kongre’ye Türk Hükümetinin S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatını kabul etmeyi planlamadığını veya bu yönde bir niyeti olmadığını yazılı bir şekilde tasdik ederse, ilgili sınırlamalara bir muafiyet uygulayabilir.” denildi.
“Transfer” ifadesiyle uçakların ABD’den Türkiye’ye nakledilmesinin kastedildiği belirtilen tasarıdaki, “Söz konusu sınırlama ABD ordusu tarafından kullanılan F-35 uçakları için geçerli değildir.” ifadeleri dikkati çekti.
Tasarıda, Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim almasının Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası kapsamına girdiğine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:
“Böyle bir alım NATO ittifakının birliğini tehlikeye atar. ABD Silahlı Kuvvetlerinin katıldığı koalisyon operasyonları dahil, ABD Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını kötü etkiler. Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğini önemli ölçüde etkiler. ABDnin savunma sistemleri ve operasyonel kabiliyetlerinin tehlikeye atma riskini önemli ölçüde artırır.”
Türkiye, iki F-35 uçağının mülkiyetini geçen haziran ayında teslim almıştı. Halihazırda ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü’nde konuşlu uçakların Türkiye’ye kasım ayında gönderilmesi planlanıyor.
Türkiye’nin iki F-35 uçağının daha mülkiyetini gelecek haftalarda alması bekleniyor.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans