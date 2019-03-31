Özyiğit, Kurtuluş’U Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bakanlığa bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen 2018-19 öğretim yılı Gençler Atletizm Final yarışmalarında Şampiyon olan Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Kız Atletizm Takımı, öğretmen ve okul yöneticilerini kabul etti. Kabulde Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa ile Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da hazır bulundu.

Kurtuluş Lisesi Müdürü Canev Osmanlı kendilerini kabul eden Bakan Özyiğit’e teşekkür etti. Öğrencilerin yıl boyunca çok çalıştıklarına dikkat çeken Osmanlı, elde edilen başarıyla öğrencilerin kendilerine büyük bir mutluluk yaşattıklarını ifade etti.

Atletizm final yarışmalarında takım olarak şampiyonluk elde eden öğrenciler de kendilerini tanıtarak elde ettikleri dereceler ile ilgili Bakan Özyiğit’e bilgi verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise sporun eğitimin içerisinde yer alan temel ve bütünleyici unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak okul sporlarına ayrı bir önem gösterdiklerini ve bu alanın daha iyi noktalara taşınması adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Özyiğit, sporun doğru ve sağlıklı bir eğitim ile toplumda yaygınlaşmasını sağlama amacında olduklarını ifade etti. Gençleri kötü alışkanlıklardan ancak, eğitim, spor ve kültürel faaliyetleri daha da arttırarak uzak tutabileceklerine dikkat çeken Özyiğit, okul sporlarının öğrencilerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkilediği gibi, aynı zamanda yaşam boyu spor alışkanlığının da temelini kazandırdığını belirtti.

Bakan Özyiğit düzenlenen etkinliklerin çeşitliliğini ve sayısını artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, bu bağlamda ülkede faaliyet gösteren çeşitli federasyonlarla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Eğitimi planlarken öğretim yılı içerisinde bu tür etkinliklerin içeriklerini, ilgili paydaşlarla birlikte daha da zenginleştirip, geliştirerek öğrencilerin gerek eğitim, gerekse sportif anlamda daha aktif ve başarılı olmalarını hedeflemekteyiz” dedi.

Özyiğit, konuşmasında ayrıca Kurtuluş Lisesi nezdinde, düzenlenen müsabakalara katılım gösteren tüm öğrencileri de ayrı ayrı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.