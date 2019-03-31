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Hem Gezecekler, Hem Piknik Yapacaklar
31 Mart 2019 Pazar Saat 00:31

Hem Gezecekler, Hem Piknik Yapacaklar

Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu pazar günü Geçitköy’de off-road gezisi düzenleyecek. Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ve ile komisyon yetkilileri Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalind

Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu pazar günü Geçitköy’de off-road gezisi düzenleyecek. Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ve ile komisyon yetkilileri Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde basın toplantısı düzenledi.

 

Kuzey Kıbrıs Off-Road Başkanı Coşkun Bundak, Geçitköy Barajı civarına yapılacak gezi için saat 09.30’da Lefkoşa Lemar’dan hereket edilecek. Geçitköy’deki molanın ardından off-road etabının geçileceğini, kahvehanenin arkasından tepelere ve devamında baraj bölgesinden geçilerek Koruçam’daki piknikle devam edeceğini ifade etti. Bundak ayrıca dernek yönetim kurulu toplantısı sonrası yapılan fikstür değişiklikleriyle ilgili bilgi verdi. Bundak, 2019 yılını yarışlardan çok gezi ve doğa oyunları şeklinde geçirmek istediklerini belirtti. Bundak, 2019 yılı içinde 3 yarış planlandığını, avcılar ve balıkçılar da dahil, tüm doğa severleri dernek çatısı altında birleştirmeye çalışacaklarını vurguladı.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, komisyon olarak gençlerin heyecanı başka yerlerde, yollarda veya maddelerde aramamalarının önemine işaret ederek, motor sporlarına destek verdiklerini, yapılan tüm yarışlar ve organizasyonlarda bağımlılıkla mücadeleyi ön plana çıkararak, bundan önemli geri dönüşler aldıklarını söyledi. İki yıldır yoğun bir yarış programı yaşanmasına rağmen, kimsenin burnunun kanamadığını kaydeden Karaokçu, amatör kurumların bu şekilde profesyonellik içerisinde çalışmasını takdir ederek, buna destek sağlamanın komisyonun amaç ve hedefleri içerisinde yer aldığını belirtti.

 

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