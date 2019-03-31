Kişmir Güven Tazeledi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunda tek aday olarak başkanlığa aday olan Tigin Kişmir, yeniden başkan seçildi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu olağan genel kurulu 28.03.2019 Perşembe günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleşti. Tek aday olarak genel kurula giden Tigin Kişmir yeniden başkanlığa seçildi. Faaliyet raporu ve mali raporun aklanması ile başlayan genel kurulda yeni yönetim kurulu, Tigin Kişmir, Mahmut Sezinler, Ramadan Öcal, Hasan Dağdelen, Hüseyin Buba olacak. Disiplin kurulu başkanı olarak Selin Reis görev alacak.