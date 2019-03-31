Çocuk Turnuvasında Zirve Tony’Nin

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Mehmet Çocuk Açık Anı Darts Turnuvası’nda Tony Stone şampiyon oldu.

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Mehmet Çocuk Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı. Çocuk ailesinin katkıları ile yapılan Mehmet Çocuk Açık Anı Darts Turnuvası’nda Tony Stone şampiyon oldu. 56 sporcunun katıldığı turnuvada, Tony Stone finalde karşılaştığı Cemal Gingi’yi mağlup ederek şampiyonluğu elde etti. Faik Amcaoğlu ile Hakan Boral’ın arasındaki üçüncülük mücadelesini ise Faik Amcaoğlu kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı, Elmas Çocuk ve Derviş Çocuk tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı:

Faik Amcaoğlu-Hakan Boral

Final maçı

Tony Stone-Cemal Gingi

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Cemal Gingi-

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Servet Gezer-

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Cemal Gingi-