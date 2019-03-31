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Sokak Kütüphaneleri 1 Nisan’Da Hizmete Giriyor
31 Mart 2019 Pazar Saat 00:31

Sokak Kütüphaneleri 1 Nisan’Da Hizmete Giriyor

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde muhtarlıkça kurulan iki sokak kütüphanesi, 1 Nisan Pazartesi hizmete giriyor. Akçay Muhtarlığı’nın Kütüphaneciler Derneği’yle iş birliğiyle hayata geçirdiği sokak kütüphaneleriyle, köydeki her

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde muhtarlıkça kurulan iki sokak kütüphanesi, 1 Nisan Pazartesi hizmete giriyor.
Akçay Muhtarlığı’nın Kütüphaneciler Derneği’yle iş birliğiyle hayata geçirdiği sokak kütüphaneleriyle, köydeki herkesin kitaplara daha kolay ulaşarak okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, TAK’a yaptığı açıklamada, okuma alışkanlığının kültürün bir parçası haline gelmesi için başlattıkları girişimler çerçevesinde ilk köy sokak kütüphanesinin Akçay’da hayata geçirileceğini söyledi.
Proje kapsamında köy meydanına ve köy çıkışındaki otobüs durağı yanına iki ayrı sokak kütüphanesi kurduklarını belirten Dereliköylü, kütüphaneler için birçok vatandaşın kitap bağışı yaptığını, kendilerinin de Kütüphaneciler Derneği’yle iş birliğine gittiğini anlattı.

Muhtar Dereliköylü, kütüphanelerin açılışı nedeniyle 1 Nisan Pazartesi saat 10.00’da köy meydanında etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı. Dereliköylü, vatandaşları etkinliğe davet ederken, kütüphanelerine de dileyen vatandaşları bağış yapmaya çağırdı.

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Sokak Kütüphaneleri 1 Nisan’Da Hizmete Giriyor
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