Naim Cinayetinde Gelişme

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen M.A. tutuklandı.

Cinayetle ilgili olarak daha önceden 8 kişi tutuklanmış, tutuklulardan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad 3 ay süre ile merkezi cezaevine gönderilirken olayla bağlantısı olmadığı tespit edilen Abubaker Fiaz ise serbest bırakılmıştı.