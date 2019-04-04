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04 Nisan 2019 Perşembe Saat 10:18
Naim Cinayetinde Gelişme
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen M.A. (E-50) tutuklandı. Cinayetle ilgili olarak daha önceden 8 ki
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen M.A. tutuklandı.
Cinayetle ilgili olarak daha önceden 8 kişi tutuklanmış, tutuklulardan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad 3 ay süre ile merkezi cezaevine gönderilirken olayla bağlantısı olmadığı tespit edilen Abubaker Fiaz ise serbest bırakılmıştı.
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