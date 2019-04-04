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Avam Kamarasından ‘anlaşmasız Brexit’i Önleyecek Tasarıya Onay
04 Nisan 2019 Perşembe Saat 10:18

Avam Kamarasından ‘anlaşmasız Brexit’i Önleyecek Tasarıya Onay

İngiltere'de bir grup milletvekilinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önlemeye dönük yasa tasarısı Avam Kamarasında kabul edildi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'

İngiltere’de bir grup milletvekilinin, ülkenin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı Avam Kamarasında kabul edildi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper’ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nda 312’ye karşı 313 oyla kabul edildi.

Tasarı, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası’na sevkedilecek. Yarın veya cuma günü Lordlar Kamarası’nda oylanacak tasarı, orada da kabul edilirse Kraliçe 2. Elizabeth’in onayıyla yürürlüğe girecek.

Tasarının yasalaşması halinde, Theresa May hükümeti, İngiltere’yi AB’den anlaşmasız ayıramayacak ve AB’den yeni bir uzatma talep etmeye mecbur kalacak.

May, dün 7 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Brexit için kısa süreli yeni bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Ancak parlamentoda çok sayıda milletvekili, hükümetin Brexit sürecinde sergilediği performans nedeniyle May’in bu konudaki sözüne güvenmediklerini açıklamıştı.

May, İngiltere’nin 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmek zorunda kalmadan AB’den ayrılması gerektiğini savunuyor.

İngiltere’nin AB ile vardığı son uzlaşmaya göre, ülkenin AB’den resmen ayrılma tarihi 29 Mart’tan 12 Nisan’a ertelenmişti.

İngiltere’nin, 10 Nisan’da Brexit gündemiyle toplanacak AB liderler zirvesinde, AB’den son bir uzatma talep etme imkanı bulunuyor.

Ancak AB tarafı herhangi bir uzatmanın ”somut gerekçesi” olması gerektiğini açıklamıştı. Bazı AB liderleri, beklenen bu gerekçenin yeni bir referandum olabileceğinin sinyalini vermişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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Avam Kamarasından ‘anlaşmasız Brexit’i Önleyecek Tasarıya Onay Haberi

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