Borisov: Rusya, Türkiye’Nin S-400’den Vazgeçmesinden Endişe Duymuyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya’nın Türkiye’nin Rus S-400 komplekslerinden vazgeçmesinden endişe duymadığını söyledi.

Borisov, Rusya’nın kontratın bozulmasından endişe duyup duymadığına ilişkin soru üzerine, “Şimdilik Türkiye, imzalanan kontratın yükümlülüklerine bağlı ve bunları kesin bir şekilde yerine getiriyor. Geri kalan herşey dedikodu. Bu yüzden şimdilik bir endişemiz yok” ifadelerini kullandı.