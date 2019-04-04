‘döngüsel Ekonominin Kobi’ler İçin Potansiyelini Keşfedin” Paneli Düzenleniyor

Avrupa Komisyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için “Döngüsel Ekonominin KOBİ’ler için Potansiyelini Keşfedin” konulu panel düzenliyor.

AB Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, panel, bugün 15.30 – 17.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek.

Panelde, “Avrupa Komisyonu döngüsel ekonomi paketi, Avrupa’nın döngüsel bir ekonomiye geçişi ve KOBİ’lerin döngüsel ekonomiden nasıl faydalanacakları” hakkında bilgiler verilecek, ayrıca “döngüsel ekonominin, tasarım, üretim, perakende ve ürün kullanımındaki malzeme yönetimi ile atığı nasıl önlediği” konusuna vurgu yapılacak.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumundaki katı atık sektörü için 19.5 milyon Euro tahsis ettiği de belirtildi.