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Yeniden Trafiğe Açıldı!
04 Nisan 2019 Perşembe Saat 10:18

Yeniden Trafiğe Açıldı!

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre Güzelyurt Hasane Ilgaz Sokakta suların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Güzelyurt Hasane Ilgaz Sokakta suların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

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Yeniden Trafiğe Açıldı! Haberi

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Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre Güzelyurt Hasane Ilgaz Sokakta suların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.
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