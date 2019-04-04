Ak Parti’den Seçim Değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Kesinleşen sonuçları da hepimiz kabulleneceğiz. Hem Ekrem İmamoğlu kabullenmek durumundadır hem de AK Parti. Bu demokrasinin gereğidir.” dedi.

Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun henüz süreçler tamamlanmadan, yasal yol bitmeden, mazbata teslim edilmeden kendisini başkan ilan etmesinin, hayret verici olduğunu söyledi.

Her adaya, süreçler tamamlanıp, birleştirme tutanakları kesinleştikten sonra mazbatasının verildiğini ancak ondan sonra kişinin kendisini, “başkanım” diye ilan etmesinin mümkün olabileceğini dile getiren Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün bunlar olmadı. O açıdan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, özellikle bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor ve bir an önce kendisini ‘başkan’ ilan edelim diye istiyor. Hatta ‘Sayın Cumhurbaşkanımız gelsin, elimi kaldırsın’ şeklinde bir yaklaşım sergiliyor.”

Yavuz, Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Hal böyleyken hangi hakla şimdiden kendini başkan ilan ediyorsun? Yine hangi hakla bizim bu işlettiğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun? Çünkü bizim yaptığımız çok doğal, çok tabii, çok yasal bir şey. Biz diyoruz ki ne Ekrem İmamoğlu’nun lehine ne de aleyhine fazla oy yazılmasın. Ama yine biz istiyoruz ki bize verilmiş her oy, bizim hanemize kaydedilsin. Kendisi bir örnek veriyor, diyor ki; ‘bak bizim aleyhimize de bir tane kaydedilmiş’. Biz bir örnek vermiyoruz ki. Hem onu düzeltelim ama hem de yüzlerce, binlerce bahsettiğimiz maddi hatayı ve ortaya çıkarttığımız belgeyi de düzeltelim. Hatta kamu vicdanı rahatlasın diye gelin hep birlikte sayım yapalım. Bunu isterseniz son derece de aleni yapalım istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gerçeğin ortaya çıkacağına inandıklarını vurgulayan Yavuz, “Kesinleşen sonuçları da hepimiz kabulleneceğiz. Hem Ekrem İmamoğlu kabullenmek durumundadır hem de AK Parti. Bu demokrasinin gereğidir. Ama müsaade edilsin önce bu itiraz süreci sonlandırılsın ve yargı süreçleri adamakıllı işletilsin.” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, bir gazetecinin “Bazı rakamlar farklı olabilir ama şu anda kaç ilçede oylar tekrar sayılıyor?” sorusu üzerine, her sandık açıldıkça her gün geçtikçe aradaki farkın biraz daha azaldığını kaydetti.