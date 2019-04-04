”aşık Veysel’i Ve Nesimi’yi Anma Yılı”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de üyesi olarak bulunduğu Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı , 36. Dönem Daimi Konseyi kararı ile 2019 yılını ünlü Türk Ozan Aşık Veysel’in doğumunun 125. yılı münasebetiyle ” Aşık Veysel’i Anma Yılı ” ve büyük Azerbaycanlı Şair İmaeddin Nesimi’nin doğumunun 650. yılı münasebetiyle de ” Nesimi’yi Anma Yılı ” olarak ilan etme kararı aldı.