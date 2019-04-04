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İran’daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı Yükseldi
04 Nisan 2019 Perşembe Saat 10:19

İran’daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı Yükseldi

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, açıklamasında, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinin merkezi Şiraz kentinde 21, Loristan eyaletinde 14, Gülistan eyaletinde 8, Mazenderan'da 5, Hemedan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohgiluye

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, açıklamasında, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinin merkezi Şiraz kentinde 21, Loristan eyaletinde 14, Gülistan eyaletinde 8, Mazenderan’da 5, Hemedan’da 5, Kuzey Horasan’da 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed’de 2, Horasanı Rezevi, Simnan, Huzistan ve Kermanşah eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere toplam 62 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Öte yandan İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Dez ve Kerha barajlarının taşma tehlikesi nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiği ve ilçeye bağlı 96 köyün boşaltıldığı belirtildi.

İran’ın genelinde yaklaşık iki hafta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

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İran’daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı Yükseldi
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