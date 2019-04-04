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Erdoğan, Putin İle 3’üncü Kez Bir Araya Gelecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Moskova’ya yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşme, iki liderin 2019’un ilk dört ayında yaptığı üçüncü yüz yüze görüşme olacak.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Erdoğan, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı için 8 Nisan’da Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı için tarihi Bolşoy Tiyatrosu ana sahnesinde Troya Operası’nı izleyecek.
Erdoğan, 23 Ocak’ta, Moskova’ya yaptığı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.
Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin ilgili bakanları ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası görüşmeler yapılmış, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmuştu.
Erdoğan, 14 Şubat’taki ikinci Rusya ziyaretinde, Soçi’de düzenlen “Suriye” konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmıştı.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katıldığı zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği ikili temaslarında, Rusya Federasyonu ve İran’la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele almıştı.
Erdoğan ile Putin, gelecek haftaki görüşmede, 2019’da üçüncü kez bir araya gelecek.
İKİ LİDER GEÇEN YIL 25 GÖRÜŞME YAPTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, 2018’de 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü.
İki lider, 4 Nisan 2018’de Ankara’da, 7 Eylül’de Tahran’daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, 26 Temmuz’da 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika Zirvesi, 17 Eylül’de Soçi Zirvesi, 27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya Dörtlü Zirvesi, 1 Aralık’ta G20 Liderler Zirvesi olmak üzere toplam 6 zirvede bir araya geldi.
Ayrıca Erdoğan ve Putin, Astana süreci kapsamında Suriye’deki sorunun çözümü noktasında 2018 boyunca önemli adımlar atarken, bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda da yoğun temaslarını sürdürdü.
ENERJİ VE S400 FÜZE KONULARI
Enerji alanında Türk-Rus iş birliği için 2018’de görüşmeler gerçekleştiren iki lider, Türkiye’nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 3 Nisan 2018’de temelini attı.
Türk-Rus iş birliğinin gücünü göstermesi açısından önemli bir proje olan TürkAkım projesinin deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla 19 Kasım 2018’de İstanbul Kongre Merkezi’nde de bir tören düzenlendi.
Türkiye-Rusya ilişkilerinin son yıllardaki en önemli başlıklarından olan S400 hava savunma sistemi alımı konusunda da geçen yıl önemli gelişmeler yaşandı.
ABD, uzun süredir Türkiye’nin Rusya’dan S400 alımını iptal etmesini isterken, Türkiye, S400’lerin iptal edilmesinin Patriot satışında ön şart haline getirilmesine itiraz etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Nisan 2018’deki Türkiye ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde S400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdiklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 füzeleriyle alakalı konunun, tamamıyla Türkiye’nin kendi kararı olduğunun altını çizerek, “Bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu’nun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş.” ifadelerini kullandı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans