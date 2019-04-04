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Merı̇l Ve Tansel Güney’De Şampiyon
04 Nisan 2019 Perşembe Saat 10:20

Merı̇l Ve Tansel Güney’De Şampiyon

Güney Kıbrıs'ta Nicosia field club’ta düzenlenen yas grupları ulusal tenis turnuvasında ülkemiz sporcularımızdan başarılar geldi. 22/03/2019 - 03/04/2019 tarihleri arasında Güney Kıbrıs'ta Nicosia field club’ta düzenlenen yas

Güney Kıbrıs’ta Nicosia field club’ta düzenlenen yas grupları ulusal tenis turnuvasında ülkemiz sporcularımızdan başarılar geldi.

22/03/2019 – 03/04/2019 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta Nicosia field club’ta düzenlenen yas grupları ulusal tenis turnuvasında 14 yaş kızlarda Tansel Şık rakibi Yuman Faysal’ı finalde yenerek 14 yas kızlarda şampiyon oldu.

16 yas kızlarda Meril Sonakın rakibi Marina Bampaliouta’yı 6-3/6-3 yenerek şampiyon oldu.

16 yas erkeklerde yarı finalde ülkemizden iki tenisçimiz Berke Can Ekinci ve Derin Samioğlu karşılaştı ve maçı 6-4/6-1 Derin kazanarak adını finale yazdırdı. Final maçına çıkamayan Derin Samioğlu hükmen yenik sayılarak turnuvayı 2. Olarak tamamladı.

12 yas kızlarda Selin Önal yarı finalde Rakibi İlina Terry ye 6-4/5-7/6-1 lik skorlarla 3 sette kaybederek turnuvaya yarı final de veda etti.

 

 

 

 

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