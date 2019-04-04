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Tıp-İş, Sağlık Sistemini Değerlendirmek Amacıyla Ubp’Yi Ziyaret Etti
04 Nisan 2019 Perşembe Saat 10:20

Tıp-İş, Sağlık Sistemini Değerlendirmek Amacıyla Ubp’Yi Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş)’ten bir heyet KKTC’de mevcut sosyal devlet yapısı içerisindeki sağlık sistemini değerlendirmek amacıyla Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret etti. UBP Genel Merkezi’nde saat 13.00’teki ziya

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ’ten bir heyet KKTC’de mevcut sosyal devlet yapısı içerisindeki sağlık sistemini değerlendirmek amacıyla Ulusal Birlik Partisi’ni ziyaret etti.

UBP Genel Merkezi’nde saat 13.00’teki ziyarette konuşan Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, artan ekonomik krizlerle birlikte insanların kamusal eğitim ve sağlık hizmetlerine ihtiyacının arttığını söyledi.

Varış, kamusal sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve buna yönelik yatırımların artırılması gerektiğini kaydetti. Sağlık konusunda dakikaların çok önemli olduğunu belirten Varış, bu nedenle altyapı ve ekiplerinin çok güçlü olması gerektiğini vurguladı. Varış, bu çerçevede UBP yetkilileriyle bir değerlendirme toplantısı yapmak istediklerini ifade etti.

Faiz Sucuoğlu’nun Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemde kamusal sağlık hizmetlerinin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlardan sonra çökme dönemine girdiğini kaydeden Varış, belli branşlarda nöbet tutacak hekim kalmadığını, normal poliklinik hizmetleri bir yana neredeyse acil hizmet verilemeyecek noktaya dahi gelindiğini hatırlattı.

Varış, yapılan bir takım tadilat ve açılımlarla mesai saatleri sonrası hekimlerin hekimlik hizmetini sürdürebilmesini sağlayacak tüzükle kamusal sağlık hizmetlerinin çökmesi ve gelişimine kısmen de olsa zemin hazırlanmasının sağlandığını kaydetti.

Ekiplerin giderek güçlendiğini ancak altyapı için aynı şeyi söylemenin doğru olmadığını ifade eden Tıp-İş Başkanı Varış, hâlâ çağın gerektirdiği teknolojinin ve eksilen malzemelerin hızla yerine konmasının sağlanamadığını belirtti.

Varış, mesai sonrası hasta tüzüğünün şu an hâlâ yürürlükte olduğunu da hatırlattı ve bu sistem çerçevesinde çalışmanın kalıcı olarak sağlanması konusunda UBP’nin de desteğini istedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da ekonomik sıkıntılar içerisinde kamu hizmeti olarak doktorlar tarafından topluma verilen hizmeti takdir ettiklerini söyledi ve genelde doktorlar ve sağlık çalışanlarına yönelik büyük bir memnuniyet olduğunu kaydetti.

Tatar, zorlukların bilinci içerisinde, sağlıkta koşulların iyileştirilmesi ve artan nüfusu da dikkate alarak sağlık hizmetlerinin halka en iyi şekilde sunulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Hem maliyet hem de teknolojinin takip edilebilmesi açısından sağlık sektörünün zor ve komplike olduğunu belirten Tatar, hastanenin artık iyi bir ortama sahip olmadığını, yetersiz kaldığını da ifade etti.

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