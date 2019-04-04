Bora Şöföroğlu, İngiltere’De Yaşayan Bir Hastaya Umut Oldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine yaklaşık on beş yıl önce bir tüp kan örneği vererek kayıt yaptıran Bora Şöföroğlu, kanserle mücadele eden ve İngiltere’de tedavi gören bir kadına, kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp, kök hücre bağışının yaklaşık 4 saat süren, verici için hiçbir tehlike taşımayan ve kan alımına benzeyen bir işlem olduğu bilgisini verdi.

Vakfı aracılığıyla bugüne kadar ülkede toplamda 61 donör, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan hastalara umut oldu.

Dünya İlik Bankası için kayıtların Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alındığını hatırlatan Vakıf yönetimi, kemik iliği donör kaydı yapmak isteyen vatandaşların buraya başvurabileceğini belirtti.