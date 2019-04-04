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Fotoğraf Ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel’İn 12’Nci Kişisel Sergisi “Yerel Sanatlar” Açıldı
04 Nisan 2019 Perşembe Saat 10:20

Fotoğraf Ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel’İn 12’Nci Kişisel Sergisi “Yerel Sanatlar” Açıldı

Fotoğraf ve resim sanatçısı Gazi Yüksel’in 12’nci kişisel sergisi “Yerel Sanatlar”, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı. Akıncı, buradaki konuşmasında, “Doğada önemli bir denge var. Her şey yerli yerinde. Her müd

Fotoğraf ve resim sanatçısı Gazi Yüksel’in 12’nci kişisel sergisi “Yerel Sanatlar”, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı.

Akıncı, buradaki konuşmasında, “Doğada önemli bir denge var. Her şey yerli yerinde. Her müdahalenin planlı, programlı ve doğayla uyumlu olması gerek. Eğer bu şaşarsa o zaman başımıza büyük felaketler gelir” vurgusunda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi olan Yüksel’in 104 eserinden oluşan serginin YDÜ’deki açılışında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Yüksel de, sergisiyle ilgili kısa bir açıklamada bulundu.
Serginin açılışına YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, UBP milletvekili Hasan Taçoy, rektör yardımcıları, öğretim görevlileri, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Ev sahibi sanatçı Gazi Yüksel’e, YDÜ üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamındaki fotoğrafçılık ustaları ödülü “İBN Heysem” takdim edildi. Yüksel ödülünü Cumhurbaşkanı Akıncı ve YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel’den aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılıştaki konuşmasında, topluma ışık tutan, yön veren sanatçının aynı zamanda eserleriyle toplumu uyardığını da belirterek, Gazi Yüksel’in çalışmasının da böyle olduğunu söyledi.

Akıncı, YDÜ’nün kültüre, sanata değer ve emek veren, yatırım yapan bir üniversite olduğunu kaydederek, yapımı devam eden Modern Sanat Müzesi’ni “medeniyet işareti” olarak niteledi.
Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Akıncı, ‘Amaç, ‘şu yaptıydı, bu yaptıydı’ deyip işin kolaycılığına kaçmak değil, öyle olmamalı. Neden biz derelerimizin önünü tıkıyoruz? Niçin yağmurların kendi mecrasında akıp gitmesine müsaade etmiyoruz?” diye sordu.
Doğanın daha fazla kazanç elde edilme hırsıyla tahrip edildiğini kaydeden Akıncı, doğanın bu nedenle insanları cezalandırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Doğanın güzelliklerinin bilincinde olmak, dengesinin farkına varmak, yapacağımız her işlemde, atacağımız her adımda onunla uyumlu hareket etmek işin başlangıç noktası. Geriye kalan, geçmişe dönük düzenleme ve düzeltmelerdir. Bir yere çizgi çizip bundan sonrasını da planlamak akıl işidir. Bunu yapmazsa bunun getirebileceği çok daha büyük zarar ve felaketler olabilir” şeklinde konuştu.
Yıllardır planlamanın önemi üzerinde durduğunu, bunu dile getirdiğini söyleyen Akıncı, “Bu sadece imar planlarıyla, fiziki planlarla sınırlı değil. Ekonomi, turizm, eğitim, sağlıkla ilgili atılacak her türlü adımda da bilimsel verilere dayalı planlama esas alınmalı. Bunu yapan toplumlar başarıya gider. Bunu yapmayanlar da bir şekilde cezasını görür” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da konuşmasında, Yüksel’in sergisini “muhteşem görsellerden oluşan bir çalışma” olarak niteldi.

Sadıkoğlu, eğitimin toplumun gelişmesinde, sosyal, ekonomik, kültürel hatta siyasi yapının değişmesinde önemli olduğunu kaydederek, YDÜ’nün bu alana katkılarından söz etti.
Sadıkoğlu, inşası süren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin eğitim ve araştırma alanında da hizmet vereceğini söyledi.

Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin koleksiyonuna Çin’den Fransa’ya kadar tüm dünyadan, özellikle Türk dilini konuşan cumhuriyet ve toplulukların sanatçıların eserlerinin dahil edildiğini belirtti, bu eserlerin YDÜ Sanat Müzesi’nde sergilendiğini söyledi.

Gazi Yüksel de konuşmasında, optik biliminin kurucusu İBN Heysem adına verilen ödülü almaktan mutluluk duyduğunu, heyecanının bir kat daha arttığını söyledi.

Yüksel, sergideki fotoğrafların, doğanın ayakları altına serdiği görünümlerin tanıklığını içerdiğini söyleyerek, “Doğa kendi enstrümanlarını kullanarak, insanın yaptıklarını sarıp sarmalayarak, kendine göre şekillendirerek ona da kendi imzasını atıyor, bir değer ve farklılık kazandırıyor. Bunu görmek için boy hizasından yere bakmak yeterli” dedi.
12’nci kişisel sergisini bugün açan Yüksel, Türk Ajansı- Kıbrıs’ta foto muhabiri olarak da görev yapmıştı.

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Fotoğraf Ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel’İn 12’Nci Kişisel Sergisi “Yerel Sanatlar” Açıldı Haberi

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