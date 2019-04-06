”büyük Göç” Başladı

Büyük Göç olarak tanımlanan Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonu bugünün ilk saatlerinde başladı.

Atatürk Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na ait malzeme ve araçları İstanbul Havalimanı’na nakleden ilk TIR’lar sabahın erken saatlerinde yeni havalimanına ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

TIR’ların İstanbul Havalimanı’na ulaşmasının ardından Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Türk Hava Yolları’na ait uçakların da intikali gerçekleşmeye başladı.

6 Nisan Saat 23.59’da sona ermesi planlanan 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY’nin 167 uçağı İstanbul Havalimanı’na boş inecek. Diğer uçakların da hava trafiği ve havalimanın müsaitliğine göre İstanbul Havalimanı’na gönderilmesi planlanıyor.