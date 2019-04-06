Yeni Zelanda’da Camilere Saldıran Terörist Hakim Karşısında

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerinde 50 kişiyi katleden, 50 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın Christchurch Yüksek Mahkemesindeki ilk duruşması yapıldı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre ülkenin en yüksek güvenlikli Auckland Hapishanesi’ndeki tek kişilik hücresinde tutulan 28 yaşındaki terörist Tarrant, duruşmaya görüntülü bağlandı.

Duruşmaya, ülkedeki Müslümanların yanı sıra üst rütbeli emniyet yetkilileri ve dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Terörist Tarrant, tutulduğu hapishanede mahkeme ile görüntülü bağlantı yapılacak bölümde gri hapishane kıyafetleri içinde ve elleri kelepçeli yer aldı.

Silahlı polislerin mahkeme dışında tedbir aldığı duruşma esnasında sakin görünen teröristin, hakimi ve avukatları görebildiği ancak duruşmayı izleyenleri göremediği bildirildi.

Christchurch Yüksek Mahkemesi Hakimi Cameron Mander, 50 ayrı cinayet ve 39 da cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasına karar verilen teröristin 14 Haziran’daki duruşmaya kadar Auckland Hapishanesi’nde tutuklu kalmasına hükmetti.

Mahkeme Hakimi Mander, teröristin yargılanmaya hazır olup olmadığına karar vermek için iki ayrı zihinsel sağlık değerlendirmesine tabi tutulmasına da karar verdi.

İstediği zihinsel sağlık testlerinin normal prosedürler gereği olduğunu vurgulayan Hakimi Mander, bundan başka bir anlam çıkartılmaması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch’teki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.