Özyiğit, Kitap Fuarı İçin İzmir’De

24’üncü İzmir Kitap Fuarı yarın açılacak..Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, KKTC yayınları standı’nın da yer alacağı Fuar’a katılmak üzere dün İzmir’e gitti.

Temasları çerçevesinde İzmir Valisi, KKTC İzmir Başkonsolosu ve Üniversite Rektörleri ile bir araya gelecek olan Özyiğit, İzmir’de bulunduğu süre içerisinde ayrıca eğitimlerine İzmir’de devam eden Kıbrıslı öğrencilerden oluşan bir heyetle de bir araya gelecek.

Özyiğit, yarın TÜYAP tarafından düzenlenen 24’üncü İzmir Kitap Fuarı açılışına katılarak, Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi tarafından kurulacak KKTC Yayınları standını ziyaret edecek.