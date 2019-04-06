6 Nisan 2019 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sağlık Bakanı Besim, İskele Belediyesi’ni Ziyaret Ediyor
05 Nisan 2019 Cuma Saat 11:13

Sağlık Bakanı Besim, İskele Belediyesi’ni Ziyaret Ediyor

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün saat 12.00 de İskele Belediyesi'ni ziyaret edecek. Görüşmede sağlık alanında Bakanlık ve Belediye arasında iş birliği protokolü imzalanacak. (BRT MAIL)

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün saat 12.00 de İskele Belediyesi’ni ziyaret edecek.

Görüşmede sağlık alanında Bakanlık ve Belediye arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

 

Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Sağlık Bakanı Besim, İskele Belediyesi’ni Ziyaret Ediyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Sağlık Bakanı Besim, İskele Belediyesi’ni Ziyaret Ediyor
Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün saat 12.00 de İskele Belediyesi'ni ziyaret edecek. Görüşmede sağlık alanında Bakanlık ve Belediye arasında iş birliği protokolü imzalanacak. (BRT MAIL)
Libya’da Uhm’den Hava Kuvvetlerine ”sivilleri Koruyun” Talimatı
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sivillerin hayatını korumak için hava saldırıları düzenleme ve güç kullanma talimatı verdi. Serrac, Başkomutan sıfat...
Boeing ”737 Max” Uçak Kazalarında Sistem Hatası Olduğunu Kabul Etti
Amerikan uçak üreticisi Boeing, son zamanlarda meydana gelen 738 MAX 8 kazalarında, Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemindeki (MCAS) bir hatanın payı olduğunu belirterek, yaşanan can kayıpları için özür diledi. Boeing Üst Yöneticisi (CE...
İran’daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı Yükseldi
İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, açıklamasında, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinin merkezi Şiraz kentinde 21, Loristan eyaletinde 14, Gülistan eyaletinde 8, Mazenderan'da 5, Hemedan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohgiluye...
Ab’den İngiliz Parlamentosuna Çağrı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Avam Kamarasının 12 Nisan'dan önce (ayrılığa ilişkin) bir karara varamaması halinde Brexit tarihinin kısa süreli ertelenmesi mümkün olmayacak." dedi. Juncker, Avrupa...
”yeniden Sayım İlk Kez Yapılmıyor”
Türkiye YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. YSK Başkanı Güven'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: Tekrar sayım işlemi sürerken itiraz edildi. Çoğunlukla geçersiz oylar sayılacak. Yen...
Erdoğan, Putin İle 3’üncü Kez Bir Araya Gelecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Moskova'ya yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşme, iki liderin 2019'un ilk dört ayında yaptığı üçüncü yüz yü...
Avam Kamarası “anlaşmasız Brexit’i Önleyecek Tasarıyı Onayladı
İngiltere'de parlamento uzun süresir tartıştığı ve birçok oylama yaptığı Brexit ile ilgili sonunda bir karar üretti. Avam Kamarası, bir grup milletvekilinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önleme...
Alparslan Türkeş, Vefatının 22. Yılında Anılıyor
Alparslan Türkeş, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkerli köyünde yaşayan Koyunoğlu ailesinin bir toprak meselesi yüzünden giriştiği kavga sonucu Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Kıbrıs'a sürgün edilmesi nedeniy...
İngiliz Parlamentosu 4 Brexit Senaryosunu Reddetti
İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin dört farklı senaryoyu da kabul etmedi.İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında dört Brexit senaryosuna ilişkin yapılan oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği bulamazke...
Zarif’Ten “Abd Yaptırımları Ekonomik Terördür” Yorumu
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yaptırımlarının, ülkedeki sel felaketinde zarar gören yerlere yeterli yardımın ulaştırılamamasına neden olduğunu savundu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabında...
Çelik: İtiraz Süreci Doğal, Herkes Saygı Duymalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Çelik'in açıklamalarından satır başları: "YSK'ya başvurarak hukuki sürecin bu ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans