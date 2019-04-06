F5J Şampiyonası Başladı

7 ülkeden 30 civarında sporcunun yarıştığı Mustafa Koç F5J ve F3J Şampiyonası bugün resmen start altı

Kuzey Kıbrıs Hava sporları Federasyonu’nun her yıl düzenlediği F3 J ve F 5 J şampiyonası bugün başladı.

Mustafa Koç 5. F3J ve F5J Geçiştkale Cup Türkiye Şampiyonası ayağı Geçitkale Havaalanı’nda dün yapılan ilk gün eleme yarışlarının ardından başladı.

KKTC’nin yanısıra Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya ve Finlandiya’dan katılan yaklaşık 30 civarında yarışmacı dört gün boyunca Geçitkale’de yarışacak.

F5J yarın tamamlanacak

Yarın13.00’e kadar devam edecek F5J şampiyonası eleme yarışmaları sonrasında sıralama belirlenecek ve Fly-off turuna kalacak yarışmacılar ise yarın14.00-16.00 saatleri arasında F5J fly-off yarışmasıyla kategoride dereceye girmeye çalışacaklar.

Ataoğlu “turizm açısından çok önemli”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu şampiyonanın açılışında yaptığı açıklamada Hava Sporları Federasyonu’nun gerek paraşüt gerek yamaçparaşütü gerekse mevcut uçaklarla bölgesel gezi düzenleyerek bunu pazarlamasının ülke turizmi açısından büyük önem taşısığına vurgu yaptı.

Ülkemizin havası süper

Fikri Ataoğlu ülkemizin bu döneminin yaz havası gibi olduğunu belirterek yabancların bu havayı çok sevdiğini be spor ve tatili bir arada yaptıklarını söyledi .

Sadece spor değil ilaçlama ve yangın söndürmede de federasyon kullanılabilir

Ataoğlu ülkenin her yıl ziraat ilaçlaması yaptığını ve yaz aylarında da yangın söndürme helikopteri kiraladığını hatırlatarak “bugün sohbet esnasında öğrendim ki hava sporları federasyonu bunu yapabilirmiş ve buna da talipmiş. Federasyonu destekleyerek kira ve ilaçlamaya vereceğimiz parayla federasyona araç alarak bunun sadece belli zamanlarda değil yılın tüm aylarında elimizin altında olmasını sağlayabiliriz” dedi.

Ödül töreni Pazar günü

Mustafa Koç 5. F3J ve F5J Geçiştkale Cup Türkiye Şampiyonası’nda F3J kategorisi ise yarın ve Pazar günü yapılacak. Her iki kategoride dereceye girenlere ödülleri ise Pazar günü saat 17.00’de düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

Hafta sonu eğlence ve havacılık şenliği

Organizasyon kapsamında hafta sonu fun&Fly adıyla bir festival düzenlenecek ve bu festivalde yarışma, yarım ada turu ve geçitkale üzeri kısa turlar olmak üzere katılanların uçma istekleri de yerine getirilecek.