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Gazioğlu, Sadıoğlu’Nu Ziyaret Etti
05 Nisan 2019 Cuma Saat 11:14

Gazioğlu, Sadıoğlu’Nu Ziyaret Etti

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İskele Tenis Derneği Antrenörü Bilal Ceral da hazır bulundu. İskele bölgesinde tenisin nasıl geliştirileceği, TTF tur

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İskele Tenis Derneği Antrenörü Bilal Ceral da hazır bulundu. İskele bölgesinde tenisin nasıl geliştirileceği, TTF turnuvalarının geniş kapsamlı bölgede yapılması, tenis turizminin geliştirilmesi, gerekli tesislerin bölgeye nasıl kazandırılabileceği konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun spora olan duyarlılığı ve sunduğumuz projeye bakış açısı son derece memnuniyet verici oldu ve Tesisleşme konusunda uygun yer arayışına hemen başlayacağının sözünü verdi.

 

 

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