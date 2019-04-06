Motodragcılar Yarışacak

KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası, 7 Nisan 2019 Pazar günü yapılacak yarış ile başlıyor.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun organizatörlüğünde; Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Radyo ve Capital Türk’ün katkılarıyla yapılacak yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt-üst geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında gerçekleştirilecek.

Kayıtlar bugün kapanıyor

Bugün saat 20.00’de kayıt işlemlerinin tamamlanacağı yarışa güneyden de büyük ilgi var. Kurumdan alınan bilgiye göre haberin hazırlandığı ana kadar güneyden 11 yarışçı kaydını yaptırırken, büyük bir seyirci kitlesinin de yarışa katılmasının beklendiği belirtildi. 7 sınıfta mücadelelerin olacağı yarışta bu sezon ilk kez Nos, Turbo ve Süperşarj motosikletlerin olacağı M2 sınıfı açıldı. İkili mücadelelerin 12.00’de başlayacağı yarışın ödül töreni, birincilerin belirlenmesinin ardından takribi 16.00’da yapılacağı duyuruldu.