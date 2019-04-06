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Aşık Veysel İle İmâmeddin Nesîmî Anılacak
05 Nisan 2019 Cuma Saat 11:14

Aşık Veysel İle İmâmeddin Nesîmî Anılacak

Doğumunun 125. yıl dönümünde Türk Ozan Âşık Veysel ve doğumunun 650. yıl dönümünde Azerbaycanlı şair İmâmeddin Nesîmî bugün anılacak. TÜRKSOY ve Türkiye Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenecek anma programı, Kıbrıs Sosya

Doğumunun 125. yıl dönümünde Türk Ozan Âşık Veysel ve doğumunun 650. yıl dönümünde Azerbaycanlı şair İmâmeddin Nesîmî bugün anılacak.

TÜRKSOY ve Türkiye Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenecek anma programı, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi konferans salonunda saat 10.00’da başlayacak.

Aşık Veysel’in torununun da katılacağı programdaki konuşmacılar her iki sanatçıyı anlattıktan sonra kopuz ve saz konseri ile program devam edecek.

Programın konuşmacıları Prof.Dr. Umay Türkeş Günay, Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu, Prof.Dr. Ilgar İmamverdiyev, Dr. Oğuzhan Aydın ve Dr. Kalmamat Kulamshaev olacak.

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Aşık Veysel İle İmâmeddin Nesîmî Anılacak Haberi

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