Gönyeli Sam’Da Sergi Açılışı Ve Piyano Dinletisi

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi, Gönyeli’deki vatandaşların sanatla iç içe hayatlarını sürdürmesi adına etkinlik ve çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde bugün yeni bir etkinlikte temel fotoğrafçılık ,resim ve seramik kursiyerleri yaptıkları eserlerini sergileyecek.Sergi açılışları öncesinde saat 17.30’da Arman Ratip piyano dinletisi sunacak.

Ardından ise kursiyerler sertifikalarını alacak ve sergi açılışları yapılacak.

Kokteyl eşliğinde yapılacak etkinliklere tüm halk davetli.