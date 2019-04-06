Bakan Ataoğlu,italya’daki Koro Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencileri Kabul Etti...

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İtalya’nın Verona şehrinde düzenlenen koro yarışmasına katılarak dereceye giren Levent İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Okul Müdürü Ertan Aligüllü ve Bakan Ataoğlu konuşma yaptı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, henüz ilkokul çağında ülkenin tanıtımına katkı sağlayan çocukları ağırlamaktan mutlu olduğunu söyleyerek, öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.

Gençlerin ülkedeki ambargolara rağmen her alanda oldukça başarılı olduğunu söyleyen Ataoğlu, “Fırsat verilmesi halinde gençlerimizin neler yapabileceği bir kez daha görüldü” dedi.

Bu tür organizasyonlarla gençlerin kendi kendine yetebilmeyi de öğrendiğini söyleyen Bakan Ataoğlu, başarıda, takım çalışması, işbirliği ve yardımlaşmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak bundan sonra düzenlenecek organizasyonlar için destek olmaya hazır olduklarını belirten Ataoğlu, “Gençlerimizin faydasına olacak her türlü projede varız” diye konuştu.

Okul müdürü Ertan Aligüllü, sanatsal ve kültürel etkinliklere değer verdiklerini ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine büyük kazanımlar eklediklerini belirtti. Aligüllü, “Çocuklar yeri geldiğinde en üst düzeyde sorumluluk almayı da biliyorlar” dedi.

Yarışmaya 29 öğrenci ile katıldıklarını ifade eden Aligüllü, öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri kutladı.

İkinciliği kıl payı kaçırdıklarını da belirten Aligüllü, “KKTC bayrağını İtalya’da dalgalandırdığımız için gururluyuz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Ataoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi, hediye takdiminde bulundu.