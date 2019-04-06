Yeniboğaziçi Belediyesi’nden ”yaralı Bayguş” Oyunu Sahne Alıyor

Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu, Selma Tanık ve Mustafa Tazeoğlu’nun yazıp yönettiği “Yaralı Bayguş” isimli yeni komedi oyununu 8-11 Nisan tarihleri arasında Mormenekşe Kültür Salonu’nda sahneleyecek.

Yeniboğaziçi Belediyesinden verilen bilgiye göre, her ailede yaşanması muhtemel aile içi sıkıntıları, kuşak çatışmalarını, karı-koca atışmaları ve yaşlılığın getirdiği komik halleri anlatan oyunda Mustafa Tazeoğlu, Kezban Güryaylı, Nevzat İmam, Emine Sensev, Fatoş Tokdemir, Arif Tuğce, Süheyla Karel, Ahmet Köseoğlu, Meltem Zurnacılar ve Saim Akbelli rol alıyor.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, konuyla ilgili açıklamasında Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu’nu yeniden aktif hale getirmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti ve tüm halkı oyunu izlemeye davet etti.