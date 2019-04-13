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Dpö Müsteşarı Muhtaroğlu ”iki Örgütle Birlikte Araştırma Yapıyoruz”
Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ile bir araya geldi.
Başbakanlık’ta bu sabah gerçekleşen toplantıda, yerli ürün kullanımını artırmak için yapılan araştırmalar kapsamında, turizm ve sanayi sektöründeki gelişmeler ele alındı.
Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu kabulde yaptığı konuşmada, öncelikle her iki örgütün başkanlarını ve genel sekreterini bu toplantıya katılmaları nedeniyle oldukça mutlu olduğunu söyledi.
“Turizm sektörümüz ve sanayi sektörümüz bizim yerli üretim anlamında göz bebeklerimizdir” diye konuşan Muhtaroğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odasıyla hem yatırım teşvikleri hem de turizm teşvikleri anlamında birlikte çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Ödül Muhtaroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: “Yaklaşık 9 ay önce iki örgütümüzle birlikte ülkedeki 5 yıldızlı otellerde yerli ürün kullanımına yönelik tüketimin ne aşamada olduğuna dair bir araştırma gerçekleştirdik. Bunun sonuçlarını gördük. Şimdi de 2018 yılı verilerine dönük araştırmayı birlikte başlattık. Bu araştırmayla 2017 yılı araştırmasında gördüğümüz yerli üretimin hangi alanlarda hangi otellerde ve hangi ürünlerde daha az kullanıldığının tespitinden sonra geride kalan 9 aylık süreçte yaşanan gelişimi göreceğiz. Bu yapılacak ikinci araştırmada görülen eksik ürün ve kalemleri üreticilerle bir araya gelerek nasıl otellerimizde bu oranları artırabilirizle ilgili çalışmalar yapacağız”.
Sanayi Odası ve Otelciler Birliği çok yakın bir iş birliği içerisinde olduğuna vurgu yapan Çağıner konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Toplum bir bütün olarak turizmi sahiplenmesi lazımdır. Bu sahiplenin olması için bu ekonomik faydalanmanın tüm sektörler tarafından paylaşılması gerektiğine inanmaktayız. Ülke için verimli olacak sektörün sanayi sektörü olduğuna inanıyoruz. Tabi ki ticaret sektörümüz bizim için de önemlidir ama sanayi sektörümüzün yaratmış olduğu katma değer ülke ekonomisi için her şeyden daha büyük ve önemlidir. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, KKTC ekonomisinin emrindedir. Şunun da bilinmesi gerekir ki biz elimizden gelen özveriyi ve hassasiyeti gösteriyoruz. Göstermeye devam edeceğiz. Aynı hassasiyetinde turizm sektörü için toplum tarafından gösterilmesini arzu ediyoruz. Çünkü sadece Sanayi Odası’nın ve Ticaret Odası’nın bunu anlamasıyla bu iş olmaz. Toplumun turizm sektörüne sahip çıkması gerekiyor”.
Otelcilerin daha fazla yerli üretimi ürünler kullanmasının en büyük sebebinin Kıbrıs Türk sanayisinin göstermiş olduğu gelişme olduğunu söyleyen Çağıner, bu konuda gerekli özeni gösteren Sanayi Odası’na ve üyelerine teşekkür etti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans